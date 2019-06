Jornalista global oferece vestido a estudante que venceu feira de ciências

A jornalista da Globo, Giuliana Morrone, emocionou os internautas na terça-feira (4) após oferecer um traje de gala para Juliana Estradioto, a estudante brasileira de 18 anos que venceu a principal categoria da maior feira de ciências para jovens cientistas do mundo, a Intel Isef (International Science and Engineering Fair) 2019.

A jovem, que estudou no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, desenvolveu um projeto que aproveita resíduos do processamento da macadâmia, que seriam jogados fora, para a produção de um material orgânico (membrana biodegradável), capaz de se transformar em embalagens e até curativos, substituindo qualquer material sintético.

O projeto foi o vencedor da categoria de ciência materiais e, após a repercussão da sua conquista, Juliana foi convidada para acompanhar a cerimônia do prêmio Nobel, em Estocolmo, que acontece em dezembro de 2019.

Em seu Twitter, a estudante pediu ajuda aos seus seguidores para conseguir um vestido de gala. Giuliana, então, se oferece e pergunta “Quer emprestado?”.

O tweet da adolescente foi deletado e a jornalista não foi respondida, mas a atitude impressionou os usuários. “Parabéns pela atitude Giuliana. Por mais pessoas assim”, escreveu um.

