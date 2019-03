Giulia Costa faz homenagem ao aniversário do pai Marcos Paulo

Giulia Costa usou o Instagram para fazer homenagem ao pai, o ator Marcos Paulo, que completaria 68 anos nesta sexta-feira, 1. “Te amo infinito, eternamente seu dia”, escreveu a atriz.

Marcos Paulo morreu em 2012, vítima de uma embolia pulmonar após descobrir um câncer de esôfago um ano antes. Giulia é filha do ator com Flávia Alessandra.

“Te amo infinito, eternamente seu dia. Tudo bem que todo dia eu paro nem que seja um segundinho pra lembrar de você, mas todo dia 1º de março me faz lembrar de um pouquinho de tudo seu, esse sorriso de lado, sua risada única e escandalosa, seu jeitão meio na sua, nossos domingos juntos, e me faz principalmente imaginar como seria ter você comigo hoje, o que você estaria me dizendo, quais conselhos, seus beijos e abraços, se me acharia boa motorista, comemorar eu nem falo porque eu já sei onde iríamos comemorar mesmo lugar de sempre… Pai, eu desejo que onde quer que você esteja, você esteja bem, em paz consigo mesmo, e aproveitando do jeito que você gosta, ou melhor nós, brisa no rosto, mar e céu azul, eu sei que você está comigo pra sempre, obrigada pela maior prova que você pode me dar! Ich liebe dich, feliz dia!”.