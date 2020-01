Gisele Bündchen publica foto com a filha Vivian em lago

Gisele e Vivian Lake observam os cisnes no lago

Foto: Reprodução/ Instagram

A modelo Gisele Bündchen postou uma foto com a pequena Vivian Lake, de 1 ano e meio de idade, no seu perfil do Instagram deste domingo (8). A top e a filha, segunda do casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady, observam os cisnes na água. “FIlhote de cisnes!!!”, diz a legenda.

Gisele e Tom também são pais de Benjamin, de 4 anos. O atleta ainda tem um filho de seis anos, John, fruto de um relacionamento anterior.

Gisele no Dia Mundial do Meio Ambiente

Foto: Reprodução/Instagram

Na última semana, Gisele postou fotos em contato com a natureza para pedir ajuda ao meio ambiente. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a top escreveu um apelo aos seguidores “Vamos fazer a mudança que desejamos ver no mundo”.