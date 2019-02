Gisele Bündchen leva Tom Brady para conhecer uma banda brasileira

Gisele Bündchen, 38 anos, mostrou em suas redes sociais que não abandonou as raízes brasileiras e que quer compartilhá-las com seu marido, Tom Brady.

Na quinta-feira (7), a modelo aproveitou uma folga em sua agenda e foi conferir o show da banda Tribalistas, em Boston, nos Estados Unidos. Gisele até compartilhou alguns momentos do show nos stories do seu Instagram.

Depois da apresentação da banda, o casal foi aos bastidores para tietar os integrantes Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte.

Nas redes sociais da banda, eles agradeceram a presença do casal e postaram uma foto com a seguinte legenda: “Vocês são fabulosos e nos fizeram mega felizes com a visita. Somos muito fãs dos dois”.

