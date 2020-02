Girls: nova série da HBO explora um lado diferente de “Sex and the City”

“Girls”: nova série da HBO

Foto: Divulgação

Para quem sempre se perguntou se a vida das garotas de Nova York era realmente como aparecia em “Sex and the City“, “Girls“, nova série da HBO, mostra um lado mais agridoce, dramático e menos glamouroso do dia a dia de quem mora e trabalha na Big Apple.

O seriado, que estreia no próximo domingo (15), gira em torno de um grupo de amigas com menos de 30 anos que passa por altos e baixos na vida profissional e amorosa em Manhattan.

A protagonista é Hanna (Lena Dunham – também autora e diretora da produção!), uma jovem aspirante a escritora que faz estágio em uma editora. Sem ajuda financeira dos pais, ela tem que se virar para se sustentar com um salário baixo. Suas três amigas são Marnie, Jessa e Shoshanna.

Lena Dunham é autora, diretora e protagonista da série

Foto: Divulgação

Diferente do figurino de alta costura exibido em “Sex and the City”, o estilo estilo adotado pelas quatro meninas de “Girls” – e assinado pela stylist Patricia Field – será mais despojado, divertido e vintage.

Confira o trailer de “Girls”: