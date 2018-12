Giovanna Ewbank mostra cicatriz de silicone: “sinônimo de liberdade”

Giovanna Ewbank revelou em um vídeo no seu canal no YouTube como foi a decisão de colocar silicone nos seios. Na gravação, a atriz narra a história por trás da cicatriz que ficou após a cirurgia plástica e também sobre outras marcas em seu corpo.

A mãe de Titi afirmou que, antes do silicone, tinha problemas com sua autoestima e se sentia insegura. “Eu sempre tive bastante peito, desde adolescente. E eu comecei a correr, praticar esportes, corridas, principalmente, aos 20 anos. E depois de 10 anos correndo, fazendo maratonas, eu emagreci muito e o peito deu uma entristecida, uma murchadinha. E, conforme você vai emagrecendo, você perde a gordura do peito”, explicou.

Segundo a atriz, o implante a ajudou a se sentir mais confiante em seus trabalhos como modelo. “Eu comecei a sentir que, no momento de fazer fotos, eu estava incomodada. Porque, geralmente, a gente não usa sutiã nas fotos porque os cortes das roupas são diferentes. E eu comecei a não me entregar no trabalho 100% porque eu estava incomodada com o peito. E, depois que eu coloquei o silicone, fiquei super livre. Eu digo que o silicone, para mim, é sinônimo de liberdade”.

Durante o vídeo, a esposa de Bruno Gagliasso também fala sobre outras marcas em seu corpo, mostrando cada uma. Entre os relatos está uma cirurgia de endometriose, que resultou em três pequenas cicatrizes em sua barriga.

Confira o vídeo da íntegra:

Leia também: Renato Aragão aceita convite de Carlos Alberto e vai para A Praça É Nossa

+ 14 celebridades que usaram o Living Coral, cor de 2019