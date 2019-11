Giovanna Antonelli compartilha momento inacreditável das filhas gêmeas

Giovanna Antonelli passa apuros com os filhos como qualquer mãe, viu? A atriz compartilhou em suas redes sociais, neste sábado (23), uma travessura preparada por suas filhas gêmeas de 9 anos: Antônia e Sofia.

Usando um maiô listrado com a estampa de uma boca, as meninas resolveram colocar uma espuma na cabeça, que parece uma espécie de chantili colorido. Depois que a estripulia foi concluída, as irmãs foram mostrar o resultado para a mãe.

“‘Mãe, Vem vê que legal que a gente fez!!!!’ Oi???? Rsrsrs”, escreveu a atriz na publicação. Nos comentários, uma seguidora escreveu: “misericórdia”, brincando. Outra fã de Giovanna ficou impressionada com o tamanho das meninas. “Estão enormes e lindas”, disse.

