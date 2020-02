Gilmelândia revela: “TV é igual cachaça, vicia”

Gilmelândia arrasou no figurino. “Estou um estouro”, falou.

Foto: Uran Rodrigues

Poderosa em seu kaftan azul, Gilmelândia veio cheia de energia para prestigiar a quarta noite de camarote Contigo!, neste domingo (2). “Acho aqui superdescolado, já tinha vindo outra vez e adorei. Me sinto prestigiada em ser convidada novamente”, contou.

Uma das cantoras mais conhecidas na Bahia, esteve hoje no bloco de Saulo Fernandes fazendo uma participação especial. Sem trio próprio no carnaval 2014, explicou que não está parada: “Vou aonde me chamam. Já estive no Piauí e amanhã viajo para Mato Grosso, estou trabalhando”.

Bastante focada na carreira de apresentadora nos últimos anos, ela contou que vem novidades por aí. Ela terá um programa solo no Amazonas! “Estou muito forte nessa coisa de apresentação, gosto tanto quanto cantar… TV é igual cachaça, vicia”.

Simpática, ela também tocou em um assunto bastante polêmico, quando no carnaval de 2012 deixou um seio à mostra: “Não foi por exposição, já fui convidada várias vezes para posar nua e nunca aceitei, não gosto. Foi para alertar sobre a prevenção do câncer de mama”.

E finalizou dizendo que nunca mais deixará de fazer campanhas sociais deste tipo em sua vida. “Deus me deu visibilidade, é minha obrigação fazer o bem para o próximo”, declarou.

