Gilberto Gil completa 70 anos em grande estilo

Exposição relembra 50 anos de carreira de Gilberto Gil

Foto:Divulgação

Setenta anos de vida e cinquenta de carreira não é para qualquer um, mas Gilberto Gil, com toda sua versatilidade e talento tem muitos motivos para comemorar. Música, poesia e até política fizeram parte da vida do baiano durante todos esses anos. Uma exposição no Instituto Itaú Cultural irá homenageá-lo e contar parte de sua vida de maneira extremamente interativa.