Gian afirma: ele e Giovani se agrediram antes do fim da dupla

Gian e Giovani: separação em meio a polêmicas e mágoas

Foto: TV Globo/ Divulgação

O fim da dupla Gian & Giovani, que surpreendeu o universo sertanejo, coloca um ponto final num conflito entre os irmãos.

Na semana passada, Giovani anunciou em seu Instagram que vai seguir carreira solo. Isso sem falar com Gian, que se recupera após um AVC.

Mesmo em tratamento, Gian abriu o coração à TITITI: “De verdade, eu não esperava (a separação). Nos últimos quatro anos, eu percebia que ele queria seguir carreira solo, mas era uma coisa meio velada, não clara. Apenas de dois anos para cá isso ficou exposto. Ele dizia que queria a liberdade dele e quando isso é manifestado, você não tem muito o que fazer. E ele começou a me humilhar… Não gosto de falar muito da intimidade, mas acabo sendo obrigado a me defender. São coisas que ficam dentro da gaveta, você não joga para tudo quanto é lado”, contou Gian.

O ídolo também assumiu que houve, sim, uma briga física entre ele e Giovani. “De uns seis meses para cá, ele começou a fazer mais coisas para me tirar do sério. E em um dia ele não deixou que o nosso ônibus que nos levava aos shows me buscasse em casa. Aí, meu produtor me ligou e pediu que eu fosse me encontrar com eles. Quando eu entrei no ônibus, Giovani ficou impedindo minha passagem. Eu passei. Mas em outro momento, ele virou o braço como se fosse uma reação agressiva e eu dei um safanão nele. Em seguida, o segurei para que não virasse uma briga mesmo. Foi isso que aconteceu, não foi da forma que ele disse (no Instagram). Eu até pedi perdão por ter reagido daquela forma, chorei e ele também, mas não disse se perdoava ou não. Depois de mais um tempo, eu falei que queria ser amigo dele, mas ele não me deu mais abertura. Até que, para a minha surpresa, ele disse que queria terminar a dupla.”

Apesar de separados, os artistas terão de cumprir a agenda de espetáculos. Questionado sobre a saia justa que será dividir o palco com o irmão, Gian garante: não será fácil. “Nós fizemos um show no sábado, 11, ele não me deixa falar, anuncia que ano que vem fará carreira solo, diz ao público ‘bem-vindos ao meu show… essa é a minha música’, tudo é dele e eu tenho que cumprir a agenda, porque é uma obrigação minha. Mas, realmente, não está sendo fácil”, desabafou Gian.

E continuou: “Não sei por que ele está falando todas essas coisas agora. De um tempo para cá começou a ser uma pessoa diferente, teve mudanças de personalidade. De verdade, não sei o que o levou a tomar essa decisão. Tenho certeza do que fiz e do que sou”.

O músico abriu o coração e disse que teve de aturar muitas humilhações para permanecer com a carreira. “Você imagina alguém chegar para você e falar que você é um poste, um inútil?… ele me dizia que eu não cantava nada, que era ele que me sustentava… Imagina isso repetindo na sua cabeça umas 300 vezes? Já disse aqui em casa”, completou.

Por enquanto, Gian ainda não sabe que rumo dará à sua carreira. “Não tenho nenhum plano, primeiro preciso ficar completamente bom.”

Sobre uma possível reconciliação, Gian não descarta. “Gostaria que a gente voltasse a se entender. Fico triste, porque subir no palco e cantar é a coisa de que eu mais gosto, fiz isso a minha vida inteira.”

Giovani anunciou em sua conta no Instagram, na segunda, 7, que está gravando um CD sozinho para ser lançado em janeiro.

“Sempre coloquei muito amor nas músicas que passaram pela minha voz. Quero levantar novos voos, novas direções, novos desafios de vida. Estou gravando um CD sozinho, e que a partir de janeiro estará em todas as lojas e rádios. Um sonho sendo realizado”, postou.