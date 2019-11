Galvão Bueno deixa a UTI neste sábado (23)

O narrador Galvão Bueno deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi dada pelo próprio jornalista em um vídeo exibido pela Rede Globo antes da final da Libertadores, partida do Flamengo contra o River Plate que Galvão narraria, neste sábado (23).

Neste momento, Galvão permanece internado no Hospital Anglo-Americano, em Lima, no Peru, onde estava na quinta-feira (21) quando teve um quadro de infarto. A esposa Desirée Bueno e o filho Cacá Bueno acompanham Galvão pessoalmente.

“Bem amigos, que bom poder falar com vocês de novo. Acabei de receber alta da UTI, estou aqui muito bem instalado e fui muito bem tratados pelos médicos aqui no hospital em Lima, no Peru. Quero agradecer a Deus, à Desirée, minha mulher, a todos os meus filhos, netos, genros, noras, toda a minha família. Agradecer a toda equipe da Globo pelo apoio físico ou moral e às milhares mensagens que recebi de amigos do mundo inteiro, mas principalmente de pessoas que não conheço, que não tive o prazer de conhecer. Mensagens de força, vamos, estamos com você. Olha, obrigado a todos. Quero dizer estaremos juntos ainda por muito tempo”, finalizou Galvão.

Leia também: Confira quem são os famosos que torcem para o Flamengo