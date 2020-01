Gaga a Ivete: estilo das mulheres do line-up do Rock In Rio 2017

Do dia 15 de setembro ao 24 do mesmo mês, acontece o Rock in Rio, um dos maiores festivais de rock do mundo. Com isso, resolvemos mostrar um pouco do estilo algumas cantoras que subirão no palco para arrasar.

Lady Gaga

É difícil definir o estilo da Mother Monster – na verdade, é difícil defini-la no geral. Seus looks, assim como sua carreira musical, vão do rock ao clássico em questão de minutos. Sempre excêntrica e ousada, ela consegue ser versátil em suas escolhas, mas sempre dá um toque descolado que só Gaga pode dar.

Ivete Sangalo

Seja no carnaval ou nos programas de TV que vai, Veveta sempre arrasa nos looks que escolhe. Com muito brilho, cor e, acima de tudo, presença, ela é a tradução do Axé da Bahia.

E vale um closão na beleza dela, né?

Fergie

A cantora, que já fez parte da banda The Black Eyed Peas, gosta de ser sexy 99% das vezes que sai de casa. Desde a capa do álbum The Dutchess, até os dias atuais, ela opta por looks com couro e corpetes decotados.

Alicia Keys

Adepta ao movimento no-makeup, que faz referência à liberdade de escolha feminina em relação à maquiagem, a cantora, que também é técnica do The Voice americano, combina peças básicas com elementos poderosos que elevam o status das produções. Ela também é fã de peças que representam a cultura africana, como estampas e turbantes.

E esses dreads mega poderosos? Não resistimos ao closão também!

Fernanda Abreu

40 graus total! A supercarioca Fernanda Abreu tem um estilo autêntico e poderoso. Ela aposta super no mood rocker e o combina com outros estilos, além de adorar estampas!

–

Céu

Moderna com um toque retrô, a cantora gosta de cores, brilho, cintura alta e corpetes. Essa mistura do vintage + hipster + descoladinha é um dos nossos favoritos!

Maria Rita

Sempre com um grande sorriso no rosto, a cantora sempre opta por looks coloridos, estampados e fluidos para o palco.

Taylor Momsen, da The Pretty Reckless

Ex-Gossip Girl, a cantora não pensa duas vezes para escolher o mood de seus looks: super rocker da cabeça aos pés!

–

Ana Cañas

O hippie e o rock conversam bem? De acordo com o estilo da cantora, sim! Ela usa desde looks com coturno e jaqueta de couro, até uns com blusas cropped e saia longa fluida.