Gaby Amarantos: “Ninguém sabe, mas já tive Síndrome do Pânico”

A alegria de viver ostentada (quase) sempre pela cantora Gaby Amarantos, 39 anos, faz com que muitas pessoas sequer imaginem que ela já sofreu de Síndrome do Pânico, um tipo de transtorno de ansiedade.

“Eu dei uma pirada porque eu vim de um sucesso local, mas quando você começa a ter sucesso nacional é outra proporção. E de repente você tem que lidar com isso. Já teve gente que me abordou enquanto eu estava descansando, virada após um show. As pessoas acham que por sermos famosos temos que estar sempre bem e dispostos a dar um sorriso. Nem sempre a gente tem um sorriso para dar”, desabafou.

A revelação surgiu durante uma discussão das apresentadoras do programa sobre a romantização da fama. “Você quer ser famoso para ser amado por todos, mas na realidade não é isso que acontece”, falou a cantora Pitty, fazendo referência aos chamados haters. “O lado ruim da fama é que você é um ser humano como todos os outros e de repente pode estar triste, no outro dia não, mas você quer continuar existindo nesse mundo real”.

Bem humorada, a apresentadora Mônica Martelli comentou: “meus fãs têm uma relação muito carinhosa comigo. A única coisa que me incomoda é quando eu não estou muito legal e chega alguém esperando que eu produza gargalhadas, esperando uma piada.Isso é muito comum”.