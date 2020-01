Fotos de Harry e Meghan bebês mostram com quem Archie se parece mais

A tão aguardada participação do pequeno Archie, filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, na tour da realeza pelo sul da África, aconteceu na manhã desta quarta-feira (25).

“Archie meets Arch” (Archie encontra Arch), brincaram os pais nas redes sociais, falando sobre o encontro do bebê com o Arcebispo (em inglês, Archbishop) Desmond Tutu. O líder religioso foi também um dos líderes na luta contra o apartheid na África do Sul, e por isso tem um Nobel da Paz. Importante, hein?

Pois essa foi a primeira ocasião em que pudemos ver Archie mais de pertinho. Vamos lá: ele é uma gracinha, ruivo e risonho, e encantou todo mundo na visita, né? Em um primeiro momento, achamos que ele era a cara do pai. Cabelinho, boca, bochechas…

Na foto da esquerda, o Príncipe Harry, no colo da mãe, Princesa Diana, tinha quase oito meses. Archie tem quatro meses e meio. Na foto da esquerda, o Príncipe Harry, no colo da mãe, Princesa Diana, tinha quase oito meses. Archie tem quatro meses e meio.

Mas aí fomos procurar como era Meghan Markle bebê, e encontramos essa matéria do Daily Mail, com muitas fotos fofas! E não é que os olhos e o narizinho são como os da mãe?

A gente acha que é aquela famosa misturinha perfeita, em que há um pouco do pai, um pouco da mãe, e fofura de sobra dele mesmo. E vocês, o que acham?