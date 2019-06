Morre atriz Flora Diegues, aos 34 anos, vítima de câncer

A atriz, roteirista e diretora Flora Diegues, de 34 anos, morreu neste domingo (2), no Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer no cérebro há três anos. Em entrevista ao jornal O Globo, seu pai, o cineasta Cacá Diegues, confirmou a notícia e relembrou a filha. “Flora viveu intensamente, sempre se divertiu, lutou com muita coragem e alegria. Fez de tudo, escreveu, atuou, dirigiu. Gostava muito de viver”, disse.

Flora começou a trabalhar ainda na adolescência. Fez parte do filme Tieta do Agreste (1996), dirigido pelo pai. A última participação na TV foi na novela Deus Salve o Rei, exibida pela Globo. Participou também da séries Questão de família, do GNT e Só garotas (2014), do Multishow.

Ela também está presente no longa O Grande Circo Místico, de 2018, indicado pelo Brasil para tentar vaga na disputa do Oscar de melhor filme em língua estrangeira.