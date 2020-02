Flor do Caribe: Personagem de Raphael Viana passa por cima do pai para vencer na vida

Personagem de Raphael Viana em “Flor do Caribe” passará por cima do pai para subir na vida

Foto: TV Globo/Divulgação

Em uma entrevista ao site oficial de Flor do Caribe, próxima novela das 6h da Globo, Raphael Viana adiantou que Hélio, seu personagem na trama, vai causar polêmica. “O Hélio é diferente de todos os personagens que fiz até agora. É um cara muito determinado, que sabe exatamente o que quer para a vida dele e vai fazer de tudo para atingir seus objetivos”, explica ao site.

Filho do pescador Donato (Luis Carlos Vasconcelos), Hélio não suporta a vida humilde levada, com orgulho, pelo pai. Seu sonho é ir para a faculdade e se tornar alguém na vida.

Para Raphael, os dias que passou gravando cenas da novela no Rio Grande do Norte foram essenciais para entender essa característica do personagem. “Ele não cabe dentro de uma roupa de pescador, ir para o mar às cinco da manhã para pescar com o pai. A viagem para Pipa foi fundamental para entender o Hélio, de onde ele vem e para onde quer ir”, explica o astro ao site da novela.

Para chegar onde quer, Hélio vai acabar envolvendo o próprio pai em uma situação que vai custar muito caro ao pescador. Ciente da repercussão que as ações de Hélio vão gerar, Raphael garante que não deixará de apoiar seu personagem. “Vou defendê-lo ao máximo. O que o move é seu sonho, mas sua determinação e ambição são tão grandes que ele não percebe as consequências de suas atitudes. Acho que ele é alguém que não percebe o mal ou o desconforto que está gerando com isso”, defende.