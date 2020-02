Flor do Caribe: Ester abandona Alberto

Ester abandona Alberto e leva seus filhos consigo

Foto: TV Globo/Divulgação

Logo após mais uma grande briga com Alberto (Igor Rickli), Ester (Grazi Massafera) resolve sair de casa e levar as crianças com ela. E, mesmo achando que não deve nenhuma satisfação a Guiomar (Cláudia Netto), a jovem explica à sogra o motivo de estar deixando a mansão e o casamento. E, mais do que depressa, a ricaça avisa o filho mimado que a esposa está indo embora, deixando-o louco. Tanto que tem um surto e quebra tudo o que vê pela frente. E, mais uma vez, promete trazer a mulher de volta custe o que custar.

Alberto, então, vai atrás da esposa, tenta fazê-la devolver-lhe os filhos, e ela, lógico, diz que não sem pestanejar. Inconformado, horas depois, o canalha rouba Samuca (Vitor Figueiredo) e Laurinha (Vitoria Lovatel) e os leva para bem longe. E Ester se desespera, acreditando que o bandido sumiu com os pequenos para sempre.

A verdade é que a intenção do vilão era apenas assustar a mulher e fazê-la retornar ao lar. Assim, ele apenas faz uma viagem e logo traz os dois de volta, para felicidade geral. Antes, porém, Alberto ainda faz mais uma maldade: mente para o filho de Cassiano (Henri Castelli) que seu pai é um terrível assassino. Pobre menino…