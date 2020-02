Flor do Caribe: Débora Nascimento será a guia turística Taís

Débora Nascimento conta que sua personagem é “moleca”

Foto: TV Globo/Divulgação

Débora Nascimento, uma das estrelas de Flor do Caribe, próxima novela das 6h, conta que está amando viver Taís, a instrutora de buggy e guia turística, irmã de Cassiano (Henri Castelli) e melhor amiga de Ester (Grazi Massafera), a protagonista da trama.

“Estou me divertindo, me jogando na Taís! Ela é muito extrovertida, solar, bem espontânea e decidida. Ela é uma mulher moleca, do tipo que anda descalça e sobe em árvores, mas não foge das responsabilidades. Ele tem uma sensualidade natural e sabe que chama a atenção dos turistas”, revela Débora ao site oficial da novela.

A atriz revelou também que, apesar de ser um pouco tímida e reservada, coisa que Taís não é nem um pouco, tem algumas características em comum com sua personagem. “Assim como Taís também sou uma pessoa decidida e falo o que penso”, explicou ao site de Flor do Caribe.

Para viver a guia turística, Débora teve aulas de buggy, tai chi chuan e precisou clarear um pouco os fios. Sobre a experiência de pilotar nas areias do Rio Grande do Norte, Débora é só empolgação. “Já tinha dirigido buggy antes, mas não na areia, que é muito mais radical. Eu adorei!”, confessou.