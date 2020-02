Flor do Caribe: Alberto está à beira da loucura

Alberto fica muito bravo, porque seu plano não dá certo

Foto: Divulgçaão/TV Globo

O fim de Alberto (Igor Rickli) está próximo e será mais triste do que o esperado. Enquanto Cassiano (Henri Castelli) e Ester (Grazi Massafera) seguem felizes e juntos, o bandido fica mordido de inveja. Para conseguir acabar com a felicidade dos dois, o safado continua contando com a ajuda do cúmplice Silveira (*) que observa todos os passos de ambos.

O plano é destruir a mina e conseguir, de fato, assassinar Cassiano na ocasião. Conforme os dias vão passando, Alberto mostra-se ainda mais desequilibrado e obcecado pelo plano. Silveira percebe tudo e depois de ter uma conversa séria com Cassiano, desiste de ajudar o vilão a exterminá-lo. Mas nem isso atrapalha a sede de vingança do solitário Alberto. Desta vez ele não pretende errar e bola um plano em que não vai depender de mais ninguém para a execução do inimigo.

Sem que ninguém perceba, o crápula passa a observar a rotina do casal escondido na mina e pelas ruas. Arrependido, Silveira procura Cassiano e conta sobre as ideias terríveis de Alberto. O ex-tenente fica com os olhos mais abertos e descobre que está sendo perseguido pelo vilão. Eis que chega o “dia D” e Alberto se esconde na mina. Mas Cassiano conta com a ajuda preciosa de seus amigos tenentes, que conseguem pegar Alberto no flagra! Com o plano falho, a ira do empresário aumentará!

* A emissora não divulgou o nome do ator.