Flávia Alessandra: “O tempo vai passando e temos de ter mais paciência”

Flávia Alessandra: de bem com o espelho com quase 40

Foto: TV Globo/Divulgação

Flávia Alessandra só tem a comemorar. Mas deixa claro que tudo é fruto de muito esforço. O sucesso é merecido, né? Prestes a completar 39 anos – seu aniversário é em 7 de junho –, Flávia Alessandra bem que podia dizer que está linda, ostentando um corpinho manequim 36, como nos tempos da faculdade de direito (sim, gente, ela é for formada), como a tenente Érica de Salve Jorge, graças ao acaso. Mas a atriz só é diva no visual e não esconde o jogo: malha muito e segura a gula. Eis alguns dos seus segredos para seguir como uma das atrizes mais lindas e disputadas da Globo. Uau!

De bem com o espelho quase aos 40

“A gente corre atrás do prejuízo. O tempo vai passando e temos de ter mais paciência. Malhando mais, comendo menos, segurando durante a semana, me permitindo no fim de semana. E amando, sendo feliz, tendo filho”, falou Flávia para o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, em entrevista feita durante a sessão de fotos para a revista NOVA.

Mãe corujona na web

O Twitter de Flávia é um misto de trabalho e exaltação da importância da família, as duas coisas com a mesma intensidade. Se, na rede social, ela conta que gravou 33 cenas da novela em um mesmo dia, também mostra o cotidiano com as filhas, Giulia, 13 anos, fruto de seu casamento com o diretor Marcos Paulo, e Olivia, de 2, da união atual com o ator Otaviano Costa. Então dá-lhe cenas como piquenique com a mais nova, aniversário da mais velha…



Flávia e Otaviano Costa: sete anos de união

Foto: Ag News

Amor para a vida toda

A atriz não esconde que o casamento com Otaviano, com quem está desde 2006, tem papel fundamental para ela sorrir à toa. “Claro que o sexo também fica cada vez melhor, mas a nossa intimidade não é só sexual, é amorosa, afetuosa. A gente se vê junto velhinhos”, afirmou Flávia em entrevista a CONTIGO!, em abril. E a atriz desdenha da temida crise dos sete anos no casamento. “Nasci dia 7 e o sete me acompanha em tudo na vida. Minhas placas de carro têm sempre 7000 e meus telefones também”, confessa.

Cheiro de novidade no ar

A atriz é irrequieta mesmo. Tanto que, na reta final de Salve Jorge, ela atiçou a curiosidade dos seus seguidores no Twitter ao postar uma foto com o marido e o autor Aguinaldo Silva: “projetos futuros, aguardem”, dizia a legenda. O novelista é fã confesso da bela: “Flávia Alessandra está sempre nos meus projetos, pois na sua geração é uma das minhas atrizes preferidas. Infelizmente, nem sempre podemos trabalhar juntos, já que ela é muito (justamente) requisitada. Tenho uma personagem especial para ela na minha novela de 2014”, disse para a VIVA!.

Segredinhosde beleza direto da cozinha

Pasmem! Dois rituais de beleza que a bela não abre mão estão à disposição na cozinha da casa de qualquer uma de nós: mel e água filtrada. Oba! “Uso mel no banho. Tenho um (vidro) que fica do lado do xampu. Uso no fim de tudo. Passo no corpo, no rosto… Aí deixo agir enquanto tem um creme no cabelo”, revelou também para Biaggi. A água é usada para fazer o último enxágue quando lava os cabelos. O objetivo é retirar o cloro e não deixar que o loiro fique esverdeado. Seu cabeleireiro, amigo e padrinho do segundo casamento, Marcos Proença, ainda revela um produtinho que usa nas madeixas da atriz para um visual mais elaborado. Com os cabelos úmidos, ele aplica o Gel de Tratamento Volumactive, da Kérastase. Resultado? Cabelos volumosos para um look de diva.

Menina do Rio

A pele luminosa, segundo a atriz, vem do seu DNA de garota do Rio. Ela gosta de fazer atividade ao ar livre, ficar no parquinho com a Olivia. E A-D-O-RA fugir para Arraial do Cabo, cidade em que nasceu e onde dá nome a uma praia. Mas não pense você que ela encara o sol desprotegida: seu protetor solar é o Minesol Antioxidant Serum FPS 70, da RoC.

Sai de cena a advogada, entra a atriz

Foi com a personagem Dorothy, de A Indomada, de 1997, novela assinada por Aguinaldo Silva, que Flávia conseguiu seu primeiro contrato longo com a Globo. Também foi em uma trama do autor que ela fez a pole dance virar febre com a Alzira de Duas Caras (2007). De lá para cá, foram 16 novelas, fora minisséries, seriados e filmes. Com a carreira artística bem-sucedida, o mundo perdeu uma advogada. “Eu prestando prova para a OAB, planejando trabalhar com direito autoral. Se não surgisse nada na TV, montaria uma peça nos fins de semana. Eu queria me realizar como atriz, mas precisava ter um sustento. Por isso, ia viver do direito. Quando saiu o resultado da prova da OAB, estava vendo sala para montar escritório, e ligaram da Globo para eu assinar um contrato. Achei que era uma pegadinha”, confessou Flávia para o blog de Aguinaldo Silva.