Nesta terça-feira (5), às 22h30, acontece a final do MasterChef Profissionais na Band. Os chefs Pablo Oazen e Francisco Pinheiro são os finalistas da segunda edição do reality culinário. O programa é apresentado por Ana Paula Padrão, diretora de Redação de CLAUDIA.

Durante a temporada, todos tinham um objetivo. Mas agora, apenas dois talentos podem ser #MasterChefBR Profissionais! Hoje, às 22h30. pic.twitter.com/8kx4164ePw — MasterChef Brasil (@masterchefbr) December 5, 2017

Pablo e Francisco deixaram para trás outros 14 concorrentes do programa e definiram a disputa pelo prêmio na última quarta-feira (29), quando a terceira colocada, Irina Cordeiro, foi eliminada da competição.

Agora, ambos precisam apresentar duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas impecáveis para levar para casa R$ 200 mil e garantir uma viagem para Dubai – com direito a hospedagem e acompanhante -, além de kit de cozinha e vale compras de R$ 1 mil por um ano.

Os finalistas

No começo da edição, Pablo recebeu críticas duras dos jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin – principalmente do último, por terem trabalhado juntos no passado. Contudo, no decorrer dos episódios, o chef passou a se destacar entre os competidores e seus pratos ganharam a confiança do trio.

Quanto a Francisco, o mais experiente entre os 16 participantes da edição, o destaque se deu pela insistência em se manter fiel aos clássicos da gastronomia – o que não significou sucesso na maioria das provas e obrigou o profissional a arriscar e a protagonizar momentos dramáticos em frente ao fogão.

