Fina Estampa: Vanessa troca Paulo por Renê

Vanessa volta a investir em Renê

Foto: TV Globo/Divulgação

A volta de Esther (Julia Lemmertz) à Fio Carioca deixa Vanessa (Milena Toscano) cheia de ciúme. Ela percebe que Paulo (Dan Stulbach) ainda continua fissurado na ex-mulher e começa a achar que seu projeto de se casar com o ricaço corre risco de não dar em nada.

Certa noite, em que vai jantar no Brasileiríssimo com o namorado, a garota descobre, pelo próprio Renê (Dalton Vigh), que ele se separou de Griselda. E volta a cogitar a possibilidade de investir num romance com o chef.

Ele, depois de receber o dinheiro que Tereza Cristina lhe devia, paga a parte de Griselda no restaurante e se desliga definitivamente da portuguesa, abrindo espaço para a entrada de Vanessa em sua vida.