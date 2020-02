Fina Estampa: Tereza Cristina mata amante secreto de Crô

Crô se revolta e ameaça Tereza Cristina

Foto: TV Globo/Divulgação

Dois fatos que pareciam impossíveis vão acontecer quase ao mesmo tempo. O primeiro é a revelação do amante de Crô (Marcelo Serrado) e o segundo é o abalo na adoração que o mordomo tem pela Rainha do Nilo. O misterioso namorado é Fred (Carlos Vieira), colaborador na cozinha do Brasileiríssimo. Ele sabota o restaurante a mando de Tereza Cristina (Christiane Torloni), que lhe promete reabrir o Le Velmont e colocá-lo como chef. Mas não cumpre. Revoltadíssimo, o rapaz invade a casa da perua para tirar satisfação. A caminho do quarto dela, ele a encontra no alto da escada. Ela, então, decide empurrá-lo e calá-lo para sempre. Mas, nesse momento, Crô aparece e, sentindo a intenção da madame, faz um apelo desesperado: “Pelo amor de Deus! Não faça isso!” Fred se assusta, se desequilibra, cai e morre aos pés do mordomo.

Ao ver o corpo do amado, Crô revela seu segredo e se volta contra Tereza Cristina. “Assassina!”, grita. E não deixa sequer a perua se defender. “Cala a boca, sua desgraçada!”, fala, para surpresa da patroa. Como não bastasse, Crô ainda ameaça dizer à polícia que foi ela quem matou Fred.

Depois de uma rápida conversa, ele volta atrás e, em seu depoimento, conta a verdade sobre a morte de Fred. Mas, depois do episódio, nunca mais será o mesmo para Tereza. Pelas costas, passa a chamá-la de “megera”, de “caranguejeira das serras”, de “deusa-cabra” etc. E ficará de olho nela para se vingar mais tarde.