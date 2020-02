Fina Estampa: Tereza Cristina flagra Renê e Griselda juntos

A madame não vai gostar nada de ver seu marido a sós com a portuguesa

Foto: Divulgação/Rede Globo

O destino começa a dar uma forcinha para a aproximação entre o sofisticado chef de cozinha Renê (Dalton Vigh) e Griselda (Lília Cabral). O marido de Tereza Cristina (Christiane Torloni), que a esta altura já está meio balançado pela faz-tudo, lhe oferece uma carona ao vê-la no ponto de ônibus. Guaracy (Paulo Rocha) vê os dois chegarem juntos e fica cheio de ciúme e indagações. Claro, ela ignora completamente o conterrâneo.

Dias depois, um curto-circuito deixa o restaurante de Renê às escuras. Apesar de ser de madrugada, o chef não hesita em aparecer na casa de Griselda em busca de ajuda. Antenor (Caio Castro) reconhece a voz do futuro sogro e, para não ser visto por ele, foge pela janela.

Para surpresa e desagrado de Quinzé (Malvino Salvador), a mãe coloca o macacão de trabalho em cima do pijama e vai com o cliente ao restaurante a fim de consertar o defeito. Os dois amanhecem no local e conversam na maior camaradagem.

Foto: Divulgação/Rede Globo

Pela manhã, quando Tereza Cristina acorda e descobre que o marido não dormiu em casa, corre até o restaurante. E chega, justamente, no momento em que Renê agradece a ajuda de Griselda beijando sua mão. A perua não gosta nada do que vê, mas evita um escândalo porque a portuguesa lhe mostra o conserto realizado e que livrou o estabelecimento do perigo de um incêndio.

O trio é surpreendido por Guaracy, que chega ao local em busca da amada. Renê se comporta como um cavalheiro e até convida o português para tomar o café da manhã. A sós com Griselda, Guaracy se enche de coragem,se declara e a beija. Furiosa, ela o persegue com uma colher de pau, mas depois se arrepende e o chama para jantar em sua casa, em companhia dos filhos. Nessa mesma noite a faz-tudo recebe flores de Renê. Assim como Tereza Cristina, o paquera não gosta nada da amizade da amada com o cliente bonitão.