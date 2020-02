Fina Estampa: Teodora salva a vida de Quinzé

Teodora salva Quinzé das maldades de Tereza Cristina

Foto: TV Globo/Divulgação

O que levaria Quinzé (Malvino Salvador) a superar a mágoa profunda que a traição de Teodora (Carolina Dieckmann) lhe causou e aceitá-la de volta? Só mesmo uma grande prova de amor! Pois é isso mesmo que a loira dará ao pai de seu filho, Quinzinho (Gabriel Pelícia), quando salvar a vida dele, impedindo que Tereza Cristina (Christiane Torloni) o mate.

Antes da tentativa de assassinato, rolará a primeira transa entre os dois. E Pereirinha (José Mayer), por incrível que pareça, será o cupido dessa reaproximação. O peixeiro inventará para o filho que a periguete arrumou um novo amante, que está bancando seus luxos. A intenção do malandro é fazer a ex-nora confessar ao filho que está com o tesouro. Cheio de ciúme, Quinzé vai cobrar explicações de Teodora. E os dois terão uma briga terrível, trocando ofensas e tapas. Da agressão para a atração é um pulo. Os dois caem nos braços um do outro e transam loucamente.

Bem mais tarde, Quinzé acorda na cama com Teodora e foge dela como o diabo da cruz. A loira não pestaneja e corre atrás dele de calcinha e sutiã. O bonitão fica tão balançado que até esquece de pegar o filho na escola. O menino é trazido em casa pela própria Teodora que cobra dele o fato de tê-la abandonado na cama. Griselda (Lilia Cabral) assiste à discussão e fica pasma quando nota que a ex-nora está mesmo interessada em Quinzé. Sábia, a ex-faz-tudo aconselha o filho a procurar Wallace Mu (Dudu Azevedo) e confirmar se ele e Teodora não voltaram. Quinzé se surpreende quando o ex-lutador garante que não está sustentando Teodora e que ela até lhe pagou o empréstimo que pediu.

Quinzé volta a pressionar Teodora para descobrir quem a está sustentando. E diz que os dois só podem se reconciliar se ela contar a verdade. Como a periguete não pode dizer que roubou o tesouro que Pereirinha achava ser dele, o casal volta a discutir novamente. O rapaz, então, ameaça contar ao juiz que ela está vivendo de maneira promíscua. Ela fica com receio de que isso possa afastá-la de Quinzinho, mas não dá o braço a torcer.

Quinzé vai embora. Abalado e carente, ele é presa fácil de uma armadilha mortal engendrada por Tereza Cristina. A perua manda Ferdinand (Carlos Machado) dar cabo do primogênito de Griselda. O ex-bombeiro contrata uma loura boazuda para seduzir Quinzé, que a convida para um banho de piscina em sua casa. Sem que o bonitão veja, a bisca coloca tranquilizante em sua bebida e se afasta quando ele começa a ficar grogue. Ferdinand então vem por trás e empurra o filho de Griselda na água.

A sorte do rapaz é que Teodora chega na mansão, vai entrando e se apavora ao ver o ex-marido desacordado e boiando na piscina. Desesperada, ela pula e tira o rosto dele da água. Griselda aparece e ajuda a puxar o filho para o jardim. Como ele não acorda, Teodora lhe aplica respiração boca a boca, conseguindo fazê-lo voltar a respirar. As duas, então, o levam para o hospital.

Impressionada com a atitude de Teodora, Griselda agradece por ela ter salvo a vida do filho e comenta com o primogênito que pela primeira vez acha que a periguete está sendo sincera ao dizer que o ama. Só faltava mesmo o apoio de Pereirão para o casal se unir de vez.