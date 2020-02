Fina Estampa: Teodora rapta o próprio filho

Teodora vai aceitar dinheiro de Griselda para deixar Quinzé em paz

Foto: Divulgação/Rede Globo

Vendo o dinheiro de Wallace (Dudu Azevedo) acabar, Teodora (Carolina Dieckmann) decide aumentar a pressão em cima de Quinzé (Malvino Salvador) e Griselda (Lília Cabral) sobre a negociação da guarda de Quinzinho (Gabriel Pelícia).

Um dia, mais uma vez a periguete aborda o ex-marido levando o filho para a escola e implora para que a deixe abraçar a criança. Descontrolado, Quinzé xinga a loira de tudo quanto é nome e acaba admitindo ao garotinho que ela é, mesmo, a mãe que o abandonou. Em meio à confusão, a professora da criança aparece e a leva para dentro da creche. Teodora foge em prantos e vai direto para a casa de Griselda exigir ajuda da ex-sogra para conseguir se aproximar do filho. Claro, a golpista leva um passa-fora sem tamanho e vai embora com o rabo entre as pernas.

Wallace descobre que a mulher anda perseguindo Quinzé e Quinzinho. E, furioso, a questiona. Dissimulada, Teodora garante: está agindo assim para apressar a “venda” de Quinzinho e impedir que ele, Wallace, lute com Jorge Muralha (Thiago Varella). Só que o jovem não engole a explicação e tenta fazê-la prometer que não procurará mais o menino.

Após o sumiço de Quinzinho, Quinzé vai armar um barraco com a ex-mulher

Fotos: Divulgação/Rede Globo

Teodora “rapta” Quinzinho

A megera não obedece e faz mais do que isso. Escondida de Wallace, ela volta à escola e se aproveita do fato de Quinzinho estar brincando no pátio e sequestra o filho. Quando chega na escola e não encontra o herdeiro, Quinzé se desespera e implora ajuda a Griselda. A primeira reação da portuguesa é aconselhar o primogênito a chamar a polícia, mas acaba escutando os conselhos de Antenor (Caio Castro) e decide ir com Quinzé até o hotel onde a loira má está hospedada. Quinzé chega primeiro e só não se atraca com Wallace novamente porque a mãe aparece e impede a briga. No desespero, Griselda convence o filho a esperar que Teodora procure Wallace. E todos aguardam num clima de muita tensão.

Enquanto isso a doida se enternece na companhia de Quinzinho e o leva para comer pizza. Até o garotinho se surpreende quando a mãe diz que irá devolvê-lo a Quinzé, já que achava que ela sumiria com ele como nos filmes. Teodora acha graça do que ouve e o leva de volta para casa. Antenor vê os dois caminhando de mãos dadas em direção à residência da família e avisa a mãe e o irmão. Na casa, o clima esquenta. Quinzé chega justamente no momento em que o filho mostra a Teodora o retrato que o pai guarda dela. Descontrolado, ele quebra a moldura em pedacinhos, assustando a criança.

Indignado, Wallace agarra Teodora pelo braço e a carrega de volta ao hotel. No mesmo dia, depois de muito pensar, Griselda procura a ex-nora e, finalmente, cede: garante que lhe dará 10% de sua fortuna se ela assinar um papel se comprometendo a nunca mais se aproximar de seu neto. Teodora concorda, mas, claro, já se prepara para dar outra tacada certeira na família de Quinzé e extorquir mais dinheiro.