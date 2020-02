Fina Estampa: Renê volta com Tereza Cristina para dor de Griselda

Renê termina com Griselda e volta para Tereza Cristina

Foto: TV Globo/Divulgação

Griselda (Lilia Cabral) sempre foi uma mulher batalhadora, ética e justa, disso ninguém duvida. Mas, quando decide fazer justiça pelas próprias mãos, o feitiço vira contra ela mesma. E perde Renê (Dalton Vigh) para Tereza Cristina (Christiane Torloni ). A rivalidade entre as duas chega ao auge quando a jacaroa do Nilo descobre que a ex-bigoduda, em segredo, financiou o Brasileiríssimo. E, lógico, entrega tudo ao ex-marido. A revelação acontece justamente no dia em que o restaurante é reinaugurado, na frente de todos os clientes e da portuguesa. Ao constatar que a rival está no local para contar seu segredo, a nova milionária tenta se antecipar à adversária, mas chega tarde.

Inicialmente o chef se recusa a acreditar que foi enganado pela namorada, mas quando a própria Griselda confirma ser a proprietária do estabelecimento, ele rompe a relação e a abandona. Magoada e com muito ódio de Tereza Cristina, ela parte para a vingança. Primeiro oferece R$ 5 milhões para que Íris (Eva Wilma) revele o segredo da sobrinha. A interesseira concorda, mas quando vai ao encontro da portuguesa para passar a informação, Alice (Thaís de Campos ) é sequestrada pelos homens de Ferdinand (Carlos Machado), a mando de Tereza Cristina. A própria amiga liga para Íris admitindo estar em poder de bandidos. E avisa: morrerá se ela contar o tal segredo. Apavorada, Íris foge de Griselda, que fica sem entender nada.

Paralelo a isso, Antenor (Caio Castro) tenta ajudar a mãe. E é avisado por Luana (Joana Lerner) que no laptop de Marcela (Suzana Pires), em poder de Álvaro (Wolf Maya), está o mistério que Griselda tanto quer desvendar. O estudante, então, se apossa do computador, descobre as informações e mostra à mãe. Segundo corre nos bastidores da novela, Tereza Cristina é, na verdade, filha de Íris e irmã de Álvaro. E se apropriou de uma fortuna que não lhe pertencia, tendo matado os pais adotivos a fim de ficar com a herança. Assim que toma conhecimento do escândalo, Griselda bota a boca no trombone.

Traumatizados, Patrícia (Adriana Birolli) e Renê Junior (David Lucas) voltam para a mansão da mãe. E Renê, que já havia deixado a casa de Griselda para morar num hotel, também retorna ao antigo lar a fim de apoiar os filhos. A decepção de Pereirão será tão grande que ela se reaproximará de Guaracy (Paulo Rocha). Já Tereza Cristina, óbvio, fará tudo para reconquistar Renê e tê-lo de volta em seus braços. Será que vai conseguir?