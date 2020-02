Fina Estampa: Renê fica à beira da morte

Renê é baleado e é socorrido por Griselda, Pátricia e Antenor

Foto: TV Globo/Divulgação

Insatisfeito por continuar morando sob o mesmo teto de Tereza Cristina (Christiane Torloni), Renê (Dalton Vigh) aceita uma sugestão de Vanessa (Milena Toscano) e resolve alugar um espaço seu para viver com os filhos.

Quando comunica à ex-mulher sua decisão, ela fica totalmente enlouquecida, pega a arma que guarda na suíte e avisa: se for preciso, matará os filhos para impedi-lo de retirá-los de sua companhia. Assustado, Renê se atraca com a doida e, no meio da briga, um tiro é disparado.

Renê é atingido embaixo do braço, Tereza Cristina se desculpa, implorando para que ele não conte nada à polícia. A maluca jura que foi um acidente e não tinha intenção de machucá-lo. Griselda (Lilia Cabral), que ouviu o estampido, entra na residência da rival para ver o que está acontecendo e se depara com o ex-namorado ensanguentado. Com a ajuda de Quinzé (Malvino Salvador), ela leva o rapaz para sua mansão e, temendo que ele morra, pede ao filho para chamar uma ambulância.

Só que Renê desperta nesse instante e suplica a Patrícia que chame o médico da família, assegurando: tudo não passou de um incidente. Antenor (Caio Castro) presta os primeiros socorros ao sogro até a chegada do doutor.

Enquanto isso, Tereza Cristina chama Álvaro (Wolf Maya), que leva a prima para se esconder na pousada. A perversa decide que está na hora de eliminar a rival Griselda, definitivamente. E encarrega Ferdinand (Carlos Machado) de matar a inimiga, afirmando que depois financiará a fuga dele para o exterior. Mas, TITITI já avisou: o fim do capanga será, mesmo, a morte.