Fina Estampa: Renê e Pereirinha entram em guerra pelo amor de Griselda

Renê está apaixonado pela faz-tudo, enquanto Pereirinha só quer saber do dinheiro da ex-mulher

Foto: Divulgação

Sabe que a explosiva volta de Pereirinha (José Mayer) até que servirá de alguma coisa boa para Griselda (Lília Cabral)? Creia, é verdade!!! Em meio a mil e uma trapalhadas e picaretagens, o ex-falecido, sem querer, claro, acabará ajudando a aproximação da ex-esposa com Renê (Dalton Vigh).

Tudo começa com o ciúme que Renê sente assim que bota os olhos em Pereirinha. Ele percebe que o sujeito que retornou sabe Deus de onde tentará de tudo para reconquistar Griselda e não consegue se controlar.

Pereirinha, que de bobo não tem nada, nota imediatamente que Renê tem lá um certo interesse em sua ex-mulher e se prepara para a guerra.

Tensão entre o cozinheiro e o malandro

O confronto inicial dos dois rola na antiga casa da nova milionária. Renê vai até lá pedir que a ex-faz-tudo o encontre no Le Velmont para que ambos conversem com Patrícia (Adriana Birolli) sobre a gravidez dela (neste momento ela ainda não terá perdido o bebê). Assim que dá de cara com o ricaço, Pereirinha, todo machão, o enfrenta. Griselda, claro, põe o “fantasma” no lugar dele e diz a Renê que pode contar com ela na questão de Patrícia, Antenor (Caio Castro) e o bebê.

Guaracy, Renê, Pereirinha… Griselda anda colecionando pretendentes

Foto: Divulgação

À noite, a portuguesa vai ao encontro com Renê, que fica aliviado. No fundo ele está morrendo de ciúme de Griselda, por quem, inevitavelmente, se apaixonou.

No futuro, ele e Pereirinha travarão uma disputa pela bela mulher. Renê fará tudo para conquistá-la por amor. Já o barbudão quer apenas uma coisa: ter a ex em suas mãos para arrancar-lhe até o último centavo, como grande golpista que sempre foi. Aliás, já nos próximos capítulos ele começará a revirar e quebrar as paredes da casa velha de Griselda, sem que ela veja. E faz isso com a ajuda do filho Enzo (Júlio Rocha). O trambiqueiro cabeludo está atrás de um tesouro escondido lá por um chinês misterioso com quem deve ter aprontado poucas e boas nos tempos em que ficou sumido.