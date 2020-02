Fina Estampa: Griselda e Renê se unem contra Tereza Cristina

Griselda e Renê vão se unir cada vez mais

Foto: Divulgação – Rede Globo

Griselda (Lília Cabral) descobre que Patrícia (Adriana Birolli) está grávida por Tereza Cristina (Christiane Torloni). A megera conta também que ela e Antenor (Caio Castro) não querem que a criança nasça.

Pasma, a nova-rica vai falar com o filho e avisa que criará o bebê. Preocupado com Patrícia, Renê (Dalton Vigh) vai até a casa de Griselda, é recebido por Pereirinha (José Mayer) e os dois se estranham. Griselda fica feliz em vê-lo e diz que pediu que ele se afastasse dela antes porque achou que isso acabaria com a ira de Tereza. Mas não adiantou nada.

A ex-faz-tudo, então, conta que cuidará do neto deles. O chef diz que vai ajudá-la no que for preciso e os dois se olham com cumplicidade. Eles combinam de conversar com Patrícia e marcam um encontro no Le Velmont, sem que Tereza saiba.

Se não abrir o olho, Tereza Cristina vai acabar perdendo o marido

Foto: Divulgação – Rede Globo

Renê diz à filha que é melhor ela morar com a “sogra”, porque sabe que Tereza vai infernizá-la. A estudante aceita. Mas, no dia que vai para a nova casa, Patrícia sofre um acidente e perde o bebê. Renê e Griselda vão se unir ainda mais depois da perda do neto. No hospital, ele vê Griselda de mão dada com Tereza e as duas rezando. Só que a trégua dura pouco.

Ao saber que Patrícia perdeu o bebê, a vilã vibra e diz que nem a santa de Griselda gostava do bastardo. A nova-rica dá um tapa na cara da megera, que pede ao marido que a defenda, mas ele a manda calar a boca. “As palavras também ferem, Tereza Cristina”, diz Renê. Triste com a perda do neto, o chefe fica ao lado de Griselda, e horrorizado com a mulher.