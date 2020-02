Fina Estampa: Griselda dá uma surra em Tereza Cristina

Chega de humilhação: Griselda vai subir no salto e colocar Tereza Cristina em seu devido lugar

Foto: Divulgação

A tentativa de impedir que Griselda (Lília Cabral) compre a mansão em seu condomínio acaba mal para Tereza Cristina (Christiane Torloni). Com a ajuda do corretor, a portuguesa consegue entrar com a família e os amigos na reunião que a rival promove junto aos demais proprietários vizinhos e ameaça denunciar todos por discriminação. Vilma (Arlete Salles) filma tudo com sua câmera e garante: mandará as imagens para a TV.

Na confusão, Tereza Cristina desce do salto e se atraca a Griselda. Só que, para surpresa geral, leva uma grande surra da ex-faz-tudo e só não apanha mais porque Renê (Dalton Vigh) se coloca na frente e até leva uns tabefes destinados à mulher encrenqueira. Acalmados os ânimos, o chef manda Patrícia (Adriana Birolli) e Crô (Marcelo Serrado) levarem Tereza Cristina para casa e convence os vizinhos a aceitarem Griselda.

Renê será o responsável por acalmar os ânimos na hora da briga

Foto: Divulgação/Rede Globo

Depois da bagunça, a ex-bigoduda assina a escritura do novo lar. Para tranquilizar a patroa, Crô lhe entope de calmantes e quando a perua acorda no dia seguinte, ainda meio grogue, comenta que matou um homem, deixando o secretário horrorizado. Quando fica sozinha, Tereza Cristina demonstra que não deixará barato a vitória de Griselda, prometendo a si mesma que irá matá-la.