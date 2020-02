Fina Estampa: Baltazar quer virar empresário de Solange

Baltazar resolve usar Solange para ganhar dinheiro

Foto: Divulgação – Rede Globo

Depois de sair da cadeia, Baltazar (Alexandre Nero) volta para casa. Celeste o aceita, mas com uma condição: ele terá de mudar. Solange (Carol Macedo) não gosta disso e continua levando a vida como se o pai não existisse.

Celeste aceita Baltazar em casa, desde que ele mude seu comportamento

Foto: Divulgação – Rede Globo

Um dia, quando chega mais cedo do trabalho, o motorista vai atrás da filha no baile funk. Com ódio, quer arrancá-la do palco. Crô (Marcelo Serrado) aparece e dá um conselho ao machão: “Um pai inteligente conseguiria ver o talento da menina como uma boa oportunidade de ganhar dinheiro!”

Baltazar gosta da ideia e decide virar empresário da filha como cantora de funk. Pode isso?