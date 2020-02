Fina Estampa: As armações fracassadas de Tereza Cristina

Em Fina Estampa, todos os planos de Tereza Cristina acabam dando errado

Foto: TV Globo/Divulgação

Se eu fosse Tereza Cristina (Christiane Torloni), de “Fina Estampa”, tomaria um bom banho de sal grosso para começar o ano. E teria, também, cuidado para não quebrar nenhum espelho e, muito menos, passar embaixo de alguma escada.

As recomendações para a Pitonisa de Tebas são pertinentes. Desde que a trama de Aguinaldo Silva estreou, a trajetória de Tereza Cristina mostra que a megera não tem sorte. As vilanias da Jacaroa do Nilo para destruir Griselda (Lília Cabral) lembram (e muito!) as trapaças dos personagens do desenho animado de Dick Vigarista e seu cão, Muttley. Assim como o ardiloso piloto, que fazia de tudo para ganhar a Corrida Maluca, a Filha de Osíris não mede esforços para arruinar Pereirão. Para sorte de Griselda, Tereza Cristina coleciona fiasco atrás de fiasco. Confira!

A morte de Marcela

Morrer uma vez não foi suficiente para Marcela (Suzana Pires). Embora Ferdinand (Carlos Machado) tenha atirado no peito da jornalista, Marcela resistiu. Sem alternativa, Tereza Cristina botou uma peruca loira e foi ao hospital onde a “amiga” estava internada. Com um travesseiro, ela fez quase uma ginástica olímpica para sufocar a rival!

A testemunha

Crime perfeito não deixa pistas. Mas Tereza Cristina é “caloura” na Faculdade de Vilania Nazaré Tedesco (vivida por Renata Sorrah em Senhora do Destino). Ao matar Marcela, ela deixou uma enfermeira como testemunha. E Ferdinand precisou eliminá-la também. É um rastro de sangue…

Quem é Joana?

Ao visitar o túmulo da jornalista, Tereza Cristina dá de cara com Joana (Suzana Pires), irmã gêmea da falecida. A nova personagem quer atazanar a vida da vilã. Será que Marcela não morreu? Só o tempo dirá…

Uma cobra no meio do caminho

Amália (Sophie Charlotte) sobreviveu a dois ataques da Jacaroa do Nilo. No primeiro, ficou presa no incêndio que a bandida provocou na casa de Griselda. No segundo, Tereza Cristina agiu como Dick Vigarista para ganhar a Corrida Maluca: botou uma cobra no carro de Amália para que a garota morresse num acidente. Só que, mesmo depois de capotar, a moça saiu intacta do atentado e ainda descobriu que estava grávida.

Salve Quinzé!

A vilã mandou seu fiel capanga contratar uma moça (Fiorella Mattheis) para seduzir Quinzé (Malvino Salvador). A biscate dopou o rapaz e Ferdinand o jogou na piscina. Mas Teodora (Carolina Dieckmann) apareceu e o salvou. Mais um plano furado.

A bola da vez

Antenor (Caio Castro) é o novo alvo da vilã. Ferdinand sequestrará o rapaz, vai levá-lo para uma mata e torturá-lo. Mas Antenor sobrevive e consegue fugir. Como diria Robin: “Santa incompetência, Batman!”

Pobre, sim, senhor!

As armações de Tereza Cristina não dão em nada mesmo. E, em breve, seu terrível segredo será revelado. Todos saberão que a ricaça, na verdade, é filha da empregada da família Buarque Siqueira. Ou seja: nem “berço” ela tem! Afe!