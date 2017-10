O filme favorito do Príncipe George ensina lições sobre realeza

Ao que tudo indica, o pequeno príncipe George sonha com o dia em que assumirá o trono da Inglaterra. Brincadeiras à parte, o fato é que o filme preferido do pequeno trata justamente da realeza.

Segundo o Duque de Cambridge, William, é difícil manter o pequeno longe da televisão e a atração preferida dele é o filme Rei Leão. Clássico lançado pela Disney em 1994, ele conta as aventuras de Simba após a morte do pai Mufasa, que era, até então, o líder máximo do reino.

Quem se lembra do longa deve reconhecer as lições de liderança escondidas por ali. Coragem, trabalho em equipe e, principalmente, lealdade são apenas alguns dos valores transmitidos no desenho.

Relembre os melhores momentos do longa: