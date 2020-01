Filho de Ivete Sangalo rouba a cena ao tocar percussão no trio da mãe

Difícil pensar em Carnaval no Brasil e não se lembrar, logo de cara, de Ivete Sangalo. Pois se no ano passado Veveta ficou afastada da festa devido ao nascimentos de suas gêmeas, Helena e Maria, em 2019 a cantora já estava de volta como a grande estrela do Bloco Coruja, nome dado ao seu trio elétrico em Salvador (BA).

No último domingo (03), entretanto, quem roubou a cena durante o show de Ivete foi mesmo Marcelo, seu filho mais velho, de nove anos, que estava no trio como um dos percussionistas. O menino deu um verdadeiro show de ritmo e coordenação, fazendo uma das apresentações mais fofas do dia.

Olhe só:

A cantora, como toda mamãe coruja, se derreteu ao ver o filho tocar – a reação dela é linda de se ver:

Família de artista faz assim, né?