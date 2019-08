Filho de 4 anos do ator Mateus Solano compra bolsa de R$ 7 mil sem querer

Que as crianças de hoje sabem mexer no celular melhor que muito adulto não é novidade. Mas o feito de Benjamin, filho de 4 anos de Mateus Solano e Paula Braun, superou as expectativas. A atriz usou suas redes sociais para dividir com seus seguidores uma história hilária envolvendo um site de compras, seu filho caçula e um celular sem supervisão.

Ela contou que estava ‘namorando’ uma bolsa de uma marca internacional e, dias depois, recebeu a notificação, de que o produto estava sendo enviado para a sua casa. “Aí que eu tava no site com uma bolsa linda, mas só namorando, fico meses pensando se eu realmente preciso, etc, não sou de gastar fácil. Aí que hoje recebo a confirmação da compra pois BENJAMIN pegou meu cel e FINALIZOU O PEDIDO E AINDA PAGOU A VISTA. Pois é, a tal bolsa chegou e não parecia tão grande no tal site hahahahahaha socorro. Usem camisinha”, brincou em seu perfil no Twitter. A foto da compra deixa a história mais engraçada: a bolsa de palha da marca Jacquemus mede cerca 1 metro de largura. Só não tem muita graça o preço do “mimo” compartilhando: a peça é avaliada em R$6,9 mil – e Benjamim comprou à vista!

Pois é, a tal bolsa chegou e não parecia tão grande no tal site hahahahahaha socorro. Usem camisinha. pic.twitter.com/OmyrlR6ZdI — paulinhabraun (@PaulinhaBraun) 16 de agosto de 2019

Paula é casada com o também ator Mateus Solano desde 2012. Além do pequeno, os dois ainda são pais de Flora, de 8.