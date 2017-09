O Rock in Rio, que acontece entre hoje, amanhã e o próximo fim de semana, arrastou famosos e anônimos para curtir muitas horas de música nacional e internacional. E nem pense que a programação é feita apenas para os adultos: famílias inteiras compartilham muita diversão durante o festival, que já está em sua sétima edição.

Este é o caso do ator Marcos Palmeira, 54 anos, que esteve com a filha Júlia, 9, na Cidade do Rock. Entre uma canção e outra, deu tempo de posar com a atriz Susana Vieira, que compartilhou o clique carinhoso em seu IG.

Rock in Rio com o querido Marcos Palmeira e sua filhota ❤️🎸 A post shared by Susana Vieira (@susanavieiraoficial) on Sep 15, 2017 at 8:11pm PDT

A pequena é fruto do relacionamento do ator com a diretora de televisão Amora Mautner. A CLAUDIA, ele já falou sobre a paternidade: “Me preocupo que ela seja feliz, educada e ética”.