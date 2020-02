Filha de Sheila Mello aparece dormindo em sua primeira sessão de fotos

Brenda posou para a câmera na tarde desta quinta-feira (18)

Foto: Reprodução/Instagram

Parece que Brenda puxou a veia artística da mãe, Sheila Mello. Com menos de um mês de vida, a pequena posou para as lentes de uma fotógrafa na tarde desta quinta-feira (18) e a atriz publicou uma prévia do ensaio no Instagram.

Nas imagens, a garota aparece sem roupa e dormindo durante a sessão de fotos. “Show de fofurice! Logo mais um ensaio da gatinha Brenda, vc não pode perder!”, escreveu Sheila na legenda da imagem.

Brenda é fruto do casamento da ex-dançarina do É o Tchan! com Fernando Scherer, o Xuxa. (DFN)