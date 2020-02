Festa “São João em São Paulo” faz a alegria de famílias e jovens

O Chiclete com Banana incendiou a pista e foi uma das grandes atrações musicais da noite

Foto: Flávio Santana

O Sambódromo do Anhembi, a casa do samba em São Paulo, recebeu novos ritmos na noite desta sexta-feira (18), no primeiro dia da festa “São João em São Paulo”.

De dentro das caprichadas vilas temáticas montadas para homenagear os nove estados do Nordeste vinha o som de forró e baião, acompanhado pelo cheiro de comidas típicas: quentão e pamonha, principalmente. Cada “estado” tinha sua quermesse particular. Era como se um pedacinho do Nordeste estivesse ali, no meio de São Paulo.

“Essas vilas foram uma ideia ótima. Assim, podemos conhecer mais da cultura e das comidas de cada região”, elogiou a vendedora Paula Gomes, que compareceu ao evento acompanhada do marido e do casal de filhos pequenos.

A decoração contava com bonecos gigantes de personalidades do Nordeste, como Lampião. No detalhe, a entrada da vila temática do Ceará

Foto: Flávio Santana

Enquanto famílias como a de Paula curtiam as brincadeiras, as danças e as delícias culinárias da área das vilas, no palco principal montado no Anhembi a pista fervia com uma turma mais jovem.

Elba Ramalho esquentou o público cantando sucessos de seu repertório e canções típicas, como “Festa do Interior”, em um ritmo acelerado. Depois foi a vez do Chiclete com Banana colocar todos os “chicleteiros” pra pular com um show cheio de ritmo e energia. Parangolé e o seu “Rebolation” completaram uma festa junina que avançou madrugada adentro.

Atenção!

No sábado e no domingo, a festa continua! Estaremos lá e vamos contar tudo para você. Fique ligada no Blog da TITITI e no Blog da Marcinha para não perder nenhum momento desta grande comemoração!