Festa no BBB19 teve Maycon paquerando outra e show de machismo de Diego

A festa que rolou no BBB19 foi um show de atrações (principalmente se você considera atração ver homens agindo de forma horrível). Com uma temática baseada em Bali, o que mais teve foi rapaz passando vergonha na casa mais vigiada do Brasil.

Pra começar, Maycon tomou mais um fora de Isabella (com quem, momento antes, tinha demonstrado vontade de casar!). O vendedor de queijos percebeu que seu passe estava em baixa com a sister e decidiu paquerar outras mulheres. Além de falar que achava Hariany lindíssima, o brother foi se aproximando de Elana. A investida não deu assim tão certo, porque a piauiense não pareceu muito interessada no charme do mineiro.

A investida de Maycon foi tão abrupta que até mesmo Diego, que nunca foi lá o rei das sutilezas no programa, chamou o amigo de lado para falar o famoso “cara, não força a barra”. Mas calma aí que temos história do Diego também.

Em uma conversa com a líder Carolina Peixinho, o rapaz loiro deixou bem claro que não gosta de mulheres de roupa curta. Como se não bastasse defender uma posição que parece ter vindo direto do século passado, o brother continuou explicando sua linha de raciocínio: “A mulher pode ter um corpo lindo. Se ela bota uma minissaia desse jeito, bota um top aqui, a barriga toda aberta, você já sabe que essa aí…“.

Diego defende que mulheres com roupas maiores geram mais interesse nos homens, e que a mulher de corpo bonito fica mais bonita ainda com mais roupa. “Logicamente tem que ser uma mulher que tem um corpo bonito. Se for uma mulher seca ou uma mulher que não tem um corpo legal, aí não fica legal, entendeu?”

Ignorando o preceito básico de que mulher tem a liberdade de se vestir como bem entender, Carol acompanhou atenta ao colega de confinamento falar essas coisas e ainda completava as frases do colega.