Só gratidão! Gratidão não só por ter a oportunidade de mais uma vez participar do aniversário do Davi Lucca, filho da linda e doce @candantas e do @neymarjr mas sobretudo de fazer parte de momentos tão especiais como a celebração do aniversário de um filho e também de me encantar ainda mais por todos eles. @candantas que o Davi cresça sempre com muita saúde e alegria, cheio de bençãos e luz. Sei que amor nunca vai faltar, tem de sobra, exatamente como ele merece! Obrigada pela confiança e carinho, vocês são luz ❤

A post shared by So Sweetie Biscoiteria e doces (@sosweetbiscoiteria) on Jul 23, 2018 at 4:58am PDT