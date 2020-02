Fernanda Young: quem era a atriz e roteirista que morreu aos 49 anos

A atriz, roteirista e escritora Fernanda Young morreu aos 49 anos na madrugada deste domingo (25) em Gonçalves (MG). Ela teve uma crise de asma seguida de uma parada cardíaca. Fernanda chegou a ser levada de ambulância para um hospital em Paraisópolis, cidade vizinha, mas não resistiu. O velório acontecerá hoje à tarde em São Paulo.

Fernanda fez muitas coisas durante sua carreira. Nascida no Rio de Janeiro, prestou Letras na Universidade Federal Fluminense (UFF), mas não terminou. Mais tarde, entrou na graduação de Rádio e TV da Faap, que também não concluiu. Mas ela conseguiu encontrar sua paixão na profissão de roteirista quando começou na TV em 1995. “A Comédia da Vida Privada“, exibida pela Rede Globo, foi seu primeiro destaque. Ela assinou o texto da série ao lado de seu marido, Alexandre Machado.

Em 1996, fez sua estreia na literatura com “Vergonha dos Pés“. Seu grande sucesso veio mais tarde, em 2001, com “Os Normais“, série com Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres. A comédia é uma das mais populares entre o público. Participou ainda de “Super Sincero” (quadro do ‘Fantástico‘ de 2005), “Minha Nada Mole Vida” (2006) “Vade Retro” (2017) e “Shippados“, com Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch, que foi seu último trabalho. Além disso, já foi apresentadora de TV na GNT e escrevia colunas para o jornal O Globo.

Fernanda possui ao menos 14 publicações, incluindo livros como “A mão esquerda de vênus“, “Estragos” e “O efeito urano“. Esteve no cinema com “Os Normais” e “Os Normais 2 – A Noite Mais Maluca de Todas“, além de escrever o roteiro de “Bossa Nova“. Atualmente, Fernanda se preparava para estrear em setembro a peça “Ainda nada de novo“, em que dividiria o palco com Fernanda Nobre.

Fernanda deixa Alexandre, quatro filhos e um grande legado para a literatura e o entretenimento no Brasil.