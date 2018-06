Já são mais de sete décadas de carreira, mas Fernanda Montenegro, 88, ainda se mostra cheia de energia. Nos últimos meses, além de se dividir entre os palcos e a TV, a atriz também se dedicou às filmagens de “A Vida Invísivel”, em que interpreta a protagonista Eurídice Gusmão.

Ao se reunir com os filhos para remexer o espólio do marido, recém falecido, a viúva Eurídice encontra um cofre repleto de cartas de sua irmã, com quem perdeu contato. A trama se desenrola a partir da descoberta e com base nas memórias da convivência da personagem com a irmã, Guida, expulsa de casa após engravidar.

Livro fotobiográfico

Antes do novo longa, Fernanda ganha em julho uma biografia em fotos, “Itinerário Fotobiográfico”, livro de 500 páginas que a retrata do início de sua carreira, aos 16 anos, quando estreou a peça de rádio “Sinhá Moça Chorou”. Conforme contou em entrevista à Folha, em sua casa era costume ouvir a rádio do Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro. Um dia então, a jovem Fernanda resolveu ir até lá e pedir uma chance.

Nas palavras da atriz, a publicação “reúne o que sobrou de 70 anos de uma vida pública”. Porém, estão ali muitas referências da vida privada, como as origens da família, o avô italiano que foi um dos pedreiros a erguer o Theatro Municipal carioca e a infância, ainda como Arlette Pinheiro da Silva, seu nome de batismo.