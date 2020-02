Fernanda de Freitas apresenta o Carnaval para o namorado português: “É a festa do povo brasileiro”

Fernanda de Freitas aproveitou o sábado de Carnaval

Foto: Uran Rodrigues

Depois de onze anos, Fernanda de Freitas decidiu voltar a curtir o Carnaval de Salvador. A única passagem da atriz pela folia baiana havia sido em 2003, mas ela garante que voltou com tudo! E por um bom motivo. Fernanda decidiu apresentar o Carnaval ao namorado, o português João André.

“É a festa do povo brasileiro, um momento do ano em que você vê todo o povo na rua feliz”, analisa Fernanda. Com um look especial para a noite, ela brincou: “Só visto tutu no Carnaval! É a época em que temos essa liberdade”, disse rindo.

Ela passou as últimas festas fugindo dos circuitos principais e fazendo viagens alternativas. Um dos seus destinos preferidos foi Fernando de Noronha. Bem acompanhada, com um amor que conheceu fora da temporada de folia, afirma que acredita em relacionamentos que nascem no Carnaval – e lembra que, em uma das festas mais marcantes da sua vida, estava curtindo com três amigas quando uma delas conheceu o futuro pai de sua filha.

Para este ano, Fernanda tem planos para continuar as gravações de Tapas & Beijos e seguir com os bons resultados que o projeto tem trazido para a sua carreira. A gente torce pelo mesmo!

Assista à entrevista dela e de outras celebridades no Camarote CONTIGO!: