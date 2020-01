‘Feia’, ‘índia’: mexicanos criticam atriz de ‘ROMA’ por indicação no Oscar

Yalitza Aparicio é o nome do momento. Em seu primeiro trabalho, a atriz de ‘ROMA‘, filme indicado a 10 Oscars, já conseguiu sua primeira indicação para a categoria de Melhor Atriz. Ela enfrenta Lady Gaga (por ‘Nasce uma Estrela’), Melissa McCarthy (por ‘Poderia Me Perdoar?’), Glenn Close (por ‘A Esposa’) e Olivia Colman (por ‘A Favorita).

–

Enquanto uns comemoram a conquista de Yalitza, outros repudiam o acontecimento. Apresentadores, atores e diretores do México fizeram vídeos discutindo explicitamente o porquê do sucesso da atriz.

Veja também





Eles acreditam que ela não fez um trabalho suficiente para concorrer ao Oscar, por exemplo. Conforme noticia a BBC, a atriz Laura Zapata disse que foi “sorte das feias”. A produtora Patricia Reyes afirma que a carreira de Yalitza não vai muito pra frente, pois é apenas “um flash”. “Não é vocação, não é o que ela quer. Mas se Cuarón (o diretor de ‘ROMA’) continuar a chamá-la para trabalhar, provavelmente será”, disse.

A apresentadora Elsa Burgos questionou nas redes se a atuação de Yalitza é merecedora de indicação ao Oscar e disse que “ela não atuou”. Já o ator Sergio Goyri fez um vídeo reclamando que a Academia teria “Indicado uma índia” e, posteriormente, ele publicou em sua conta do Instagram um pedido de desculpas.

Um grupo de atores chegou a tentar impedir que a atriz vença a categoria de Melhor Atriz do Ariel, premiação tradicional do México. Yalitza comentou a respeito das falas sobre ela. “Comentar sobre esses comentários é dar a eles maior importância. Respeito a opinião de cada um. Eu sempre me alegro com a vitória dos outros, não costumo criticar”, contou.

Sobre os comentários sobre sua etnia, ela se posicionou. “Estou orgulhosa de ser uma indígena oaxaqueña e só lamento que haja pessoas que não sabem o significado correto das palavras”, concluiu.