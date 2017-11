Não há como negar: o assunto do feriado foi o novo namoro da jornalista Fátima Bernardes, 55 anos. A apresentadora foi clicada com o pernambucano Túlio Gadelha, 29 anos, passeando no shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e deu o que falar.

Leia mais: Fátima Bernardes faz primeira aparição com novo romance

Com relacionamento assumido publicamente, nesta segunda-feira (06), ela publicou uma foto no Instagram ao lado do amado. “… quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer”, escreveu na legenda citando a música de Lô e Márcio Borges. Na imagem, os dois aparecem andando de bicicleta de braços abertos. Seria uma metáfora para a forma como ela se entregou ao novo romance?