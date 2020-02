Fátima Bernardes revela o que mudou na vida dela um ano após estrear seu próprio programa

Fátima Bernardes recebeu a Contigo! na plateia de Encontro

Foto: Dario Zalis

Há pouco mais de um ano, Fátima Bernardes, 50 anos, deu uma guinada em sua vida. Após anos dividindo a bancada do Jornal Nacional com o marido, William Bonner, 50, ela assumiu seu programa solo, Encontro com Fátima Bernardes . Trocou o horário noturno pelas manhãs na Globo, e as mudanças vieram: em casa, na rotina profissional e no visual. Hoje, à vontade com os cabelos compridos e cacheados ao natural, a jornalista diz que, apesar de trabalhar mais, por causa de uma quantidade maior de pautas e mais tempo no ar ao vivo (70 minutos), consegue ter tempo extra ao lado dos filhos, Beatriz, Laura e Vinícius, 15.

Com os trigêmeos, criou uma nova rotina, que inclui jantar juntos e assistir ao Jornal Nacional. “Todo dia espero William chegar em casa. É o mínimo que posso fazer, não (risos)? É raríssimo ele jantar. Mas a gente sai para jantar fora toda semana. A gente escolhe pelo menos um dia por semana para fazer isso, só nós dois. Geralmente é na quinta-feira.” A mudança de horário de trabalho permitiu, também, que Fátima voltasse a dançar, sua paixão – e faz isso quatro vezes por semana. Nesta sexta-feira (5) ela embarca com o marido e os filhos para um cruzeiro pela Europa, de Atenas (Grécia) a Veneza (Itália).