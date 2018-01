Famosos que começaram a carreira em reality shows –lembra?

Participar de um reality show musical ou de celebridades pode ser a porta de entrada para a fama. Muitos cantores e atores que hoje conseguiram reconhecimento público fizeram parte desse tipo de programa na TV.

O sambista participou de um programa em 2012, “Fama”, em que não obteve a vitória, mas fez com que ele fosse chamado, no ano seguinte, para participar do grupo “Exaltasamba”.

Depois, lançou sua carreira solo e chegou a apresentar programas de música na TV, como “Música Boa” no canal Multishow, e “Sai do Chão” da Globo.

A atriz foi uma das participantes do BBB (Big Brother Brasil) de 2005. Começou fazendo pontas e hoje está na novela das 21h da Globo, “O Outro Lado do Paraíso“. Além disso, Grazi tem participações em publicidade em marcas como L’oréal e produtos que levam o seu nome.

Participante do reality “Ídolos“, da Record, em 2010, Chay ganhou notoriedade e se firmou na carreira como ator e apresentador. Fez parte da novela ‘Rebelde’, da Record, e, depois, da banda, Rebeldes. Já atuou em duas novelas na Globo, ‘Império’ e ‘Babilônia’.

Integrante do BBB da edição de 2003, Sabrina ganhou o carinho do público pelo seu carisma e espontaneidade. Após o reality, integrou o programa ‘Pânico’, da Rede TV. Atualmente, ela tem seu próprio programa na Record, ‘Programa da Sabrina’.

Dupla sertaneja com Thiago, Thaeme, antes da fama, participou da segunda temporada do ‘Ídolos’ em 2007, no SBT.

Ela cantou um estilo de música completamente diferente da qual é conhecida hoje, mas foi a partir do reality que Thaeme ganhou popularidade e a atenção do público com os hits:’Sarcasmo‘ e ‘Coração apertado‘.

Ela participou da terceira edição do BBB (Big Brother Brasil), na qual saiu nas primeiras semanas. Contudo, atraiu os olhares da Globo e foi escalada para fazer diversas participações em novelas, séries e cinemas, como ‘Ti Ti Ti’, ‘Cheias de Charme’, ‘As Brasileiras’ e ‘Louco por Elas’.

A cantora emplacou sua carreira graças a sua participação no programa ‘Fama’, em 2002. Ela concorreu ao Grammy Latino nos anos de 2017, 2016 e 2008, com sucessos como ‘Samba de um minuto‘ e ‘Mais alguém‘

Hugo também participou do reality ‘Fama’, da Rede Globo, e conheceu seu atual parceiro de dupla, Tiago, que ganhou a competição musical.

Os dois, conhecidos pelas músicas “Futuro” e “Gaguinho”, e integram o programa ‘Festival Sertanejo’ do SBT.

