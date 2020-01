Famosos marcam presença em inauguração de salão em São Paulo

Henri Castelli, Gabriela Duarte e Giovanna Lancellotti

Foto: Orlando Oliveira e Thiago Duran/AgNews

O novo salão do cabeleireiro Marcos Proença foi inaugurado neste domingo (19), em São Paulo, e diversas celebridades prestigiaram a novidade. Pai coruja, o ator Henri Castelli compareceu na companhia da filha, Maria Eduarda, de 10 meses. Gabriela Duarte e Giovanna Lancellotti também marcaram presença, escolhendo looks fresquinhos para a tarde com altas temperaturas.

Peças leves, ideais para os dias quentes de verão, também fizeram parte das apostas das atrizes Lucy Ramos – que alegrou a produção total white com uma plataforma colorida – e Deborah Secco, que combinou o pretinho básico com uma clutch vermelha. Já a jornalista Gloria Maria investiu em uma peça com estampa étnica.

Lucy Ramos, Deborah Secco e Gloria Maria

Foto: Orlando Oliveira e Thiago Duran/AgNews

Daniela Cicarelli, Flávia Alessandra e Otaviano Costa também estiveram no novo salão. Daniela fez um mix com peças em tons vibrantes e o preto foi a cor eleita pelo casal de atores.

Daniela Cicarelli, Flávia Alessandra e Otaviano Costa

Foto: Orlando Oliveira e Thiago Duran/AgNews