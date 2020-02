Famosos invadem o Twitter

Carolina Dieckmann passou uma

Que o Twitter caiu no gosto popular, muita gente já sabe! Agora, cada vez mais badalada no Brasil, a rede de microblogs também virou mania entre os famosos… Isso mesmo: a nova moda entre eles é “twittar”. Ou seja, escrever pequenos comentários e conquistar o maior número possível de seguidores virtuais. E algumas personalidades já estão se sentindo tão à vontade que abrem a vida e a intimidade sem se importar com os bochichos que rolarão depois.

Estrelas, como Luciana Gimenez, Luciano Huck, Evandro Santo (o Christian Pior do Pânico na TV), Preta Gil, Marcos Mion, Fernanda Paes Leme e Ivete Sangalo, entre outras, já declararam: estão viciadas na nova ferramenta. Algumas até deixam o telefone de lado quando querem bater papo com as amigas. Preferem tricotar via computador.

Fofocas via Twitter

Foi o que aconteceu na madrugada do dia 18, com Carolina Dieckmann, Preta Gil e Ivete Sangalo. Elas trocaram figurinhas até tarde da noite, conforme postou Preta em sua página: “Ontem eu, Ivete e a novata Carol ficamos na maior fofoca aqui no Twitter, falamos coisas de mulherzinha, sobre roupa, fofoca, nada demais…”.

TITITI, claro, foi dar aquela vasculhadinha básica no Twitter da loirinha e descobriu tudo. Veja a reprodução das respostas da gata para as baianas.

De Carolina para Ivete: “@ivetesangalo *** isso, gata, acertou, tá me seguindo! E vc, vai vestir como essa barriga linda amanhã (neste dia aconteceu o Prêmio Multishow, do qual a intérprete participou)? 1:32 AM aug 18th”.

Para Preta: “@pretamaria *** vou dormir, gata! Acho q amanhã não vamos ter praia… Tá um ventooo!!! Te chamo qdo acordar… Love, love, Love”.

Para Ivete e para Preta: “@pretamaria @ivetesangalo *** fui gatas… Amanhã a gente se esbalda!!!!!”.

Aos oito meses de gravidez, Veveta está postando tão freneticamente que chega a avisar os fãs quando vai ao banheiro. E não para de twittar nem enquanto faz tratamentos estéticos.

“Pera xixi.” “Ufa, voltei.” “Tô fazendo drenagem linfática! Ana da biopilatis ta viajando comigo. Ela eh danada. Tá me espremendo feito laranja hihihi.” “Ana quer me fazer de suco de uva agora. Socorro. Vou fazer outro x, já to com vergonha.”

Um caso que deu o que falar recentemente foi a briga dos humoristas Rodrigo Scarpa (Vesgo) e Ceará (Wellington Muniz), do Pânico na TV, e o piloto Rubens Barrichello no Twitter no início do mês. Os três trocaram farpas pela internet e viraram notícia.

Em primeira mão

Roberto Justus e Eliana deram uma pista de que estavam mudando de emissora (da Record para o SBT) por meio do site. Ele soltou a novidade dia 20 de junho e ela, no dia 22. Os admiradores e a imprensa, claro, adoraram saber de tudo fresquinho.

O animador Luciano Huck é outro “twitteiro”. Ele descreve suas atividades do dia a dia como quem fala com os amigos. Dia 14, por exemplo, postou sobre o pequeno acidente que Angélica sofreu. “Parem as prensas!!! Notícia de última hora: minha esposa quebrou o dedinho mindinho!!!! Tá toda mancando e enfaixada!!!”, escreveu o famoso.

Apesar de ter criado um perfil há pouco, a cantora Claudia Leitte tem recuperado o tempo perdido ficando on-line quase o dia inteiro. Na maioria de seus posts, como não poderia deixar de ser, fala do filho de 7 meses. “Davi mordeu meu peito! Nossa, mãe. Jah to com medo da próxima mamada. Mamadeira amada…”.

Bruno Gagliasso também é figurinha fácil de se encontrar na rede. Seja encabeçando uma campanha política ou beneficente ou colocando foto do seu cachorro, Johnny, o galã não deixa de acessar. Tamanha dedicação está deixando a amada, Giovanna Ewbank, furiosa com a nova mania virtual do gatinho. “Minha mulher odeia Twitter”, postou. É… pelo jeito isso vai dar muito o que falar ainda e nós, claro, vamos ficar de olho e registrar tudinho por aqui!

